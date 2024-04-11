США о вмешательстве в войну Израиля и Ирана

США стремятся избежать вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун в эфире телеканала CBS News, отвечая на вопрос, вмешается ли Вашингтон, если данный конфликт все же произойдет.

Военачальник добавил, что американцы ведут диалог с коллегами в регионе, чтобы не допустить новую войну.

Ранее американские СМИ сообщили, что Иран может нанести удар по Израилю уже 12 апреля. Тегеран якобы планирует запустить около 100 дронов и десятки ракет по военным целям на территории еврейского государства.