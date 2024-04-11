Дашкесан под обстрелом

12 апреля около 16:50 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, подчеркнули в ведомстве.