Дашкесан под обстрелом
12 апреля около 16:50 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, подчеркнули в ведомстве.
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