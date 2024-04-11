Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:45

Как отмечал ранее haqqin.az, президент Джо Байден пообещал Израилю твердую поддержку в случае, если Иран предпримет ракетное нападение на эту страну. Свою поддержку Байден выразил на следующий день после интервью испаноязычной телекомпании Univision, в котором он жестко раскритиковал главу израильского правительства за неспособность добиться прекращения огня в секторе Газа. «Я думаю, что он (Нетаньяху) совершает ошибку, - сказал Байден. — Я не согласен с его подходом».

Однако несогласие с методами войны против ХАМАС и поддержка союзника, которому угрожает огромная опасность со стороны Ирана, - это две большие разницы, как говорят в Одессе. В том, что Тегеран отомстит Израилю за ракетное нападение на свое консульство в Дамаске, в Вашингтоне никто не сомневается. Вопрос в том, в какой форме это будет осуществлено. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи предупредил Израиль на этой неделе, что отмщение состоится. Американская разведка даже назвала сроки удара Ирана —ближайшие 48 часов. Однако те же разведывательные службы рассматривают как минимум два варианта ответа Ирана. Первый – массированный обстрел территории Израиля дронами и крылатыми ракетами, запущенными с территории самого Ирана. Если это будет предпринято, такая атака со стороны другого государства будет первым случаем нападения после того, как в 1991 году Саддам Хусейн обстреливал Израиль своими довольно убогими ракетами SCUD.

Ясное дело, что Тегеран не может не ответить хотя бы потому, что тогда Хаменеи предстанет всему миру беспомощным стариком, который пасует перед военной мощью Израиля. Однако в случае масштабного удара по Израилю риски для Ирана, и военные, и политические, намного больше. Современные израильские истребители будут готовы стереть с лица земли не только всю военную структуру Ирана, но и его ядерные центры по всей стране, даже если они спрятаны под землей. В последние недели в США появилась целая серия сообщений о том, что Иран резко увеличил темпы по созданию ядерного оружия. У израильских военных давно уже чешутся руки уничтожить всю программу Тегерана, которая угрожает самому существованию еврейского государства. И тогда все амбициозные планы по созданию собственной атомной бомбы Ирана будут отброшены на десятилетия. Второй возможный ответ Ирана состоит в том, что «ответка» будет осуществлена руками иранских прокси, прежде всего «Хезболлой». Эта террористическая группа и так ежедневно обстреливает территорию Израиля у границы с Ливаном.

«Хезболла» отлично вооружена, у нее сотни тысяч ракет и снарядов, и все они могут легко достичь всей территории Израиля, включая его юг, - говорит Дж. Буччино, в прошлом директор по коммуникациям Центрального командования армии США. — «Хезболла» намного сильнее, чем ХАМАС, и она в состоянии нанести значительный вред Израилю». Американские эксперты склоняются к тому, что Иран изберет второй вариант мести. При этом его прокси могут атаковать не только территорию Израиля, но и дипломатические представительства этой страны за рубежом. Анонимный представитель правительства Ирана предупредил Израиль о том, что его консульства «не будут в безопасности». Кроме того, ожидается, что Иран осуществит и мощную кибератаку на Израиль. В этих условиях Вашингтон неожиданно объявил о том, что США освобождают подсанкционные фонды Тегерана и дают ему определенный зеленый свет на торговлю нефтью. Может быть, в Белом доме таким образом хотели охладить гнев аятолл?

«Миротворческое» решение Байдена вызвало гневную отповедь со стороны американских сенаторов, которые провели специальные слушания по этой теме. Как уже сообщал haqqin.az, сенаторы не верят в то, что получаемые средства Тегеран будет использовать лишь в гуманитарных целях, как ему это предписано. «Администрация Байдена выступает в роли лучшего друга Ирана, - утверждал на слушаниях сенатор-республиканец Джон Кеннеди из Луизианы. - Иран - не наш друг. Байден продолжает давать Ирану деньги для покупки оружия и попыток убить нас... Каждый доллар, предоставляемый президентом США иранцам, будет поддерживать терроризм, направленный против американцев и наших союзников». «Ястребы» из числа республиканцев настроены крайне решительно. Сенатор Лидси Грэм требует, чтобы американские военные «нанесли удары по значимым целям в Иране». Сенатор Джон Корнин вообще предлагает ударить по Тегерану. Если эти советы будут приняты президентом Байденом, то это безусловно приведет к полномасштабной войне США с Ираном. Как пишет Washington Post, «к счастью Байден с его многолетним опытом во внешней политике предпочитает более осторожный путь, хотя и он может привести к эскалации, если атаки на американские военные базы иранских сообщников продолжатся». Известный колумнист газеты Макс Бут посвятил этому сюжету статью с, возможно, слишком комплиментарным заголовком: «В теневой войне с Ираном Байден одерживает необъявленную победу». В администрации Байдена сделали выводы вслед за тем, как американские военные нанесли серию мощных ударов по иранским целям после того, как военная база Пентагона на границе Иордании и Сирии в конце января подверглась нападению дрона. Как говорит на условиях анонимности один из чиновников правительства США, сам Иран не ожидал, что нападение на американскую базу, известную как Tower 22, приведет к гибели такого числа военнослужащих.