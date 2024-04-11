Федерация борьбы Азербайджана ответила на скандальные обвинения о взятке в 300 тысяч долларов

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением в связи со скандальными обвинениями итальянского борца Франка Чамизо по итогам Европейского олимпийского квалификационного турнира в Баку.

Напомним, Чамизо в решающей схватке за лицензию в весовой категории до 74 кг проиграл азербайджанскому борцу Турану Байрамову. Чамизо и его тренерам не понравилось итоговое решение судей, которые не засчитали его победный прием.

"В полуфинале соревнований в весовой категории 74 кг Туран Байрамов завоевал олимпийскую лицензию, победив итальянца Фрэнка Чамизо, - говорится в заявлении. - Не смирившись с поражением, Чамизо выдвинул серьезное обвинение: без каких-либо доказательств он стал утверждать, что за поражение в матче ему якобы предлагали взятку в размере 300 тысяч долларов США.

Важно отметить, что Объединенный мир борьбы (UWW) уже начал расследование судейства данного поединка, и ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни. В соответствии с принципом Duty to report, Чамизо обязан был немедленно зафиксировать в протоколе протеста факт предложения взятки. Теперь ему необходимо либо доказать свое утверждение, либо заявить о его необоснованности.

Хотелось бы особо подчеркнуть приверженность Федерации борьбы Азербайджана спортивным ценностям и принципам Fair Play. Федерация борьбы Азербайджана примет юридические меры в отношении обвинений, выдвинутых Чамизо, и официально обратится в Объединенный мир борьбы для разрешения данного вопроса".

Также в заявлении говорится о том, что Азербайджан на высоком уровне организовал прошедшее соревнование, что отметили и в UWW.