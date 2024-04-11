Израиль ждет нападения

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант встретился с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералом Эриком Куриллой на одной из израильских авиабаз. Стороны обсудили подготовку к иранскому нападению на Израиль, которое может привести к региональной эскалации.

«Израиль готов к обороне на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами и будет знать, как ответить в случае нападения», - сказал Галант по итогам встречи.

Вместе с тем Кувейт и Катар уведомили США, что не разрешат использование военных баз на территории страны для ударов по Ирану в случае региональной эскалации. Именно в Катаре находится крупнейшая на Ближнем Востоке американская база Эль-Удейд.