Патриарх Кирилл обратился к таджикам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал приезжающих в Россию граждан Таджикистана уважать ее культуру и православие. В приветственном слове к участникам международных Иоанновских чтений в Душанбе предстоятель подчеркнул, что «уважение всегда было основой присутствия Русской православной церкви на таджикской земле».

В обращении, опубликованном на сайте РПЦ, Кирилл также говорит, что взаимодействие между РПЦ и мусульманской уммой в Таджикистане в данный момент является особенно актуальным, поскольку «сегодня мы становимся свидетелями попыток посеять рознь между нашими народами». Сейчас «различные группировки», которые прикрываются религией, осуществляют «чудовищные преступления», хотят вызвать разделение в обществе, запугать и ожесточить людей, считает патриарх: «Религиозные лидеры призваны к тому, чтобы недвусмысленно осуждать террористов, не позволяя им использовать веру как оружие».

Патриарх поблагодарил «государственные структуры, общественные силы и научное сообщество» Таджикистана за сохранение русского культурного наследия и за внимание к вопросам, касающимся развития межрелигиозного взаимодействия. Он выразил надежду на то, что Иоанновские чтения послужат укреплению сотрудничества между РФ и Таджикистаном, народами двух стран и религиозными общинами.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта и ставшего самым кровавым за последние 20 лет в Московском регионе, полиция задержала предполагаемых исполнителей преступления, которыми оказались граждане Таджикистана. Из-за этого в российском обществе произошел резкий скачок ксенофобских настроений. В ходе задержания вероятных боевиков одному из них российские силовики отрезали ухо, другого мужчину пытали током. Кадры истязаний правоохранители вскоре разместили в интернете. Еще двое возможных преступников были доставлены в суд со следами пыток: один не мог самостоятельно передвигаться, вокруг шеи другого был намотан полиэтиленовый мешок.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе встречи глав МИД стран СНГ, которая прошла 12 апреля в Минске, заявил, что пытки и жестокое обращение с гражданами Таджикистана, подозреваемыми в нападении на «Крокус Сити Холл», недопустимы. Он призвал правоохранительные органы РФ соблюдать нормы и принципы международного права и требования своего законодательства, в особенности в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Мухриддин также заявил о недопустимости демонстрации в открытом доступе жестоких кадров задержания предполагаемых террористов. «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул он.