Иран пообещал атаковать США

Тегеран через арабские страны передал Вашингтону сообщение, что в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщает портал Axios со ссылкой на три американских источника.

«Иран передал сообщение администрации Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», - говорится в сообщении портала.

Как ранее сообщал телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля, могут быть применены более 100 дронов и десятки ракет против военных целей.