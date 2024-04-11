Экс-министр обороны Британии сравнил Путина со Сталиным
Экс-министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал НАТО готовиться к ядерной войне с Россией.
«Запад несерьезно относится к России, тогда как она переводит свою экономику на военные рельсы, а президент России Владимир Путин сейчас мощнее Сталина. Его цель - восстановить влияние на Восточную Европу, не для того, чтобы повторить Советский Союз, а чтобы отстроить Российскую империю», - заявил Эллвуд в эфире Sky News.
April 12, 2024
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