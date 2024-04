Чтобы положить конец минной угрозе Армении против Азербайджана, необходимы срочные меры и поддержка международных партнеров. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Еще два гражданских лица стали жертвами мины, установленной Арменией. После окончания войны в 2020 году число жертв мин достигло 352 человек", - отметили в ведомстве.

Yet another landmine explosion and two more civilians becoming victims of Armenia-planted landmine.



The number of victims have reached 3️⃣5️⃣2️⃣ since the end of 2020-war.



Urgent measures by and support of international partners are required to end the Armenian-landmine threat… pic.twitter.com/u731KsHO86