Трамп считал, что Украина должна быть частью России
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего президентства был уверен, что Украина должна быть частью России. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на экс-директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.
«Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», – сказала Хилл писателю и автору книги «Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада» Дэвиду Сангеру.
Книга, как отмечает газета, появится на прилавках США 16 апреля.