Умер основатель известного итальянского бренда

Итальянский модельер Роберто Кавалли скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

У модельера осталось шестеро детей. Последний, сын Джорджио, родился в 2023 году, когда дизайнеру было 82 года.

Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. После окончания школы он учился в Институте гостиничного дела, однако был отчислен. Кавалли начал посещать курсы по оформлению интерьеров во Флорентийском училище искусств. Не получив диплома, он открыл собственное дело.

В 1970 году Кавалли представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. Двумя годами позднее он провел первый показ мод во Флоренции и в том же году открыл свой первый модный бутик во французском городе Сен-Тропе.

В 1998 году модельер запустил линию Just Cavalli, в которую входили мужская и женская одежда, аксессуары, очки, часы, парфюмерия, а также нижнее белье и пляжная одежда.



В мире моды Кавалли прославился нетривиальным ярким стилем.