Компания Fireland Group в связи с праздником Рамазан собрала около 300 матерей шехидов за одним столом, отметив вместе с ними праздник.

Глава Fireland Group Джалал Гурбанов сказал: «Семьи шехидов – самое важное для нас. Ваши дети - маяк для нашей Родины, а ваши молитвы – маяк для нас. Мы несем долг, который никогда не будет выплачен ни вашим детям, ни вам. То, что мы делаем для вас – ничтожно мало».

Далее выступила мать Национального героя Полада Гашимова, что стало дополнительным стимулом для собравшихся, а также народный поэт Рамиз Ровшан.

Хураман Мамедова, мать Расима Мамедова, ставшего шехидом во время антитеррористических операций, подчеркнула важность социальной поддержки, оказанной ей государством, как материальной, так и моральной, и высоко оценила заботу и гуманизм главы государства Ильхама Алиева, а также президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.