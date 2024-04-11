Два азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы

В хорватском Порече стартовали полуфинальные поединки молодежного чемпионата Европы по боксу. На пути к финалу на ринг вышли два азербайджанских спортсмена.

В весовой категории 48 кг Билалхабаши Назаров в полуфинале встретился с Фрихахом Исмаэлем Маграу (Испания). Азербайджанский боксер, завершивший все 3 раунда в свою пользу, одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27). В финале он выяснит свои отношения с Александром Зверевым (Украина).

Другой член команды Омар Асланлы (54 кг) также победил. В полуфинале он обыграл болгарина Атанаса Динкова со счетом 5:0 (30:25, 29:26, 29:26, 30:25, 30:25). В поединке за золотую медаль Асланлы встретится с Максимом Чекиным (Украина).

Финальные бои на ЧЕ пройдут 14 апреля.