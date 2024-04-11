Согласно календарю, чемпионат-2025 будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдет в Австралии 16 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 7 декабря. Гран-при Азербайджана состоится 19-21 сентября следующего года.

Отметим, что в этом году соревнования в Баку пройдут 13-15 сентября.