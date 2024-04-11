Когда пройдет «Формула-1» в Баку фото
Международная автомобильная федерация опубликовала календарь 75-го чемпионата Формулы-1 сезона-2025.
Согласно календарю, чемпионат-2025 будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдет в Австралии 16 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 7 декабря. Гран-при Азербайджана состоится 19-21 сентября следующего года.
Отметим, что в этом году соревнования в Баку пройдут 13-15 сентября.
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