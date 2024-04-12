Не «грузинская», а «русская» мечта. Президент Грузии раскритиковала правительство

"Это "русская мечта", - ответила Зурабишвили на вопрос телеведущей о том, можно ли "Грузинскую мечту" считать "русской" за проводимую ими политику и принимаемые решения.

Как отметила Зурабишвили, она "долгое время воздерживалась от того, чтобы называть грузинское правительство пророссийским, так как институт президента подразумевает нейтральность, и такая оценка могла помешать европейскому пути Грузии". Но сейчас, по ее словам, страна находится на таком этапе, когда нужно спасать этот европейский путь.

Зурабишвили свою позицию объяснила тем, что "Грузинская мечта" принимает незакономерные решения, если объяснять это предвыборным периодом. После получения Грузией в декабре статуса кандидата в члены ЕС и недавнего выхода футбольной сборной на чемпионат Европы правящая партия повторно инициировала законопроект об иноагентах, снова разделив общество. По ее словам, такое может быть выгодно только России.