Тегеран не добьется успеха, если вознамерится применить военную силу в ответ на недавний удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, которого цитируют СМИ.

"Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль. И Иран не добьется успеха", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом американский лидер призвал Тегеран не идти на использование силы в складывающейся ситуации. На вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать Ирану, Байден ответил: "Не делайте [этого]".

Ранее стало известно, американцы перебазируют атомный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" вместе с сопровождающей его группой из 90 самолетов и вертолетов в сторону Израиля. Речь идет о необходимости поддержать израильские подразделения ПВО в случае атаки Ирана и его прокси.