Шольц не прочь поговорить с Путиным, но…

Канцлер Германии Олаф Шольц возобновит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда тот осознает необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины. Об этом он рассказал в интервью Tageszeitung.

Шольц напомнил, что последний раз созванивался с Путиным в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причинах прекращения диалога, канцлер указал, что подобные разговоры могут быть полезны только в том случае, «когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию».

«В прошлом у меня было несколько разговоров с Путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. <...> В любом случае [это произойдет], когда Россия поймет, что навязанного мира [в Украине] не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал Шольц.