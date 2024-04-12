6 человек погибли, в том числе ребенок, не менее 20 получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Токмака Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них - ребенок", - написал он, добавив, что по меньшей мере 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы.