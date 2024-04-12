Иностранцев призывают «как можно скорее» покинуть Израиль и Иран

Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ попросили своих граждан как можно скорее покинуть Израиль. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Кроме того, сообщается, что МИД Германии призвал всех своих граждан срочно покинуть Иран.

"Нынешняя напряженность в регионе, особенно между Израилем и Ираном, создает риск внезапной эскалации. Ситуация с безопасностью может ухудшиться быстро и без предупреждения. Нельзя исключать, что эскалация также может повлиять на воздушные, наземные и морские транспортные маршруты, что приведет к соответствующим возможным перебоям в поездках в Иран и из него", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.