Austrian Airlines, последняя западноевропейская компания, выполнявшая рейсы в Иран, приостанавливает полеты в столицу Тегеран. Как сообщает Reuters, на фоне напряженности в регионе австрийская компания приостанавливает полеты в Иран до 18 апреля.

В компании заявили, что маршруты полетов, проходящих через воздушное пространство Ирана, также будут скорректированы: "Безопасность наших пассажиров и экипажа является приоритетом".

В то же время МИД Германии разместил в социальной сети сообщение, в котором призвал своих граждан не посещать ближневосточную страну, а находящихся там граждан покинуть ее территории. С аналогичным призывом выступило внешнеполитическое ведомство Австрии.