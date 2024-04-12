Трамп свалил все на Европу

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита. Об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном.

"Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас... и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов. Гораздо важнее для меня то, что Европа должна сделать шаг вперед, это они должны дать деньги, они должны сравнять [объемы военной помощи Украине с США]. Если они этого не сделают, я буду очень расстроен, потому что они пострадали гораздо больше, чем мы", - подчеркнул он.