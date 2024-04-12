Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:40

Высший уголовный суд Аргентины признал Иран виновным во взрыве, совершенном в 1994 году у здания Аргентинского еврейского культурного центра. Иран как заказчик преступления против человечности, назван террористическим государством. Тридцать лет понадобилось аргентинскому правосудию, чтобы прийти к тем выводам, которые были ясны аргентинской разведке и израильским спецслужбам буквально сразу. 18 июля 1994 года террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный возле здания Аргентинского еврейского центра. Направленная взрывная волна разрушила здание, что привело к гибели 85 человек, больше трехсот были ранены.

О том, что с подачи Ирана теракт организовала «Хезболла», заявлял тогдашний глава аргентинской разведки СИДЕ Уго Ансорегги, но расследование продвигалось медленно, имелись признаки, что власти Аргентины его тормозят. Новый толчок дело получило в 20006 году, когда группа прокуроров прямо обвинила Иран в организации этого преступления. В причастности были заподозрены как бывшие, так и активные на тот момент иранские политики. Пятеро из них, в том числе бывший министр обороны, были даже объявлены в международный розыск. В 2013 году снова все застопорилось. Президент Аргентины Кристина Киршнер и президент Ирана Махмуд Ахмадинежад договорились о прекращении розыска подозреваемых в теракте в обмен на поставки нефти за аргентинское зерно. Когда Альберто Нисман - один из прокуроров, ведших расследование, намеревался разоблачить эту сделку, за несколько часов до выступления его нашли мертвым в собственной ванной комнате. Позже будет официально заявлено, что прокурора убили. В то время, как аргентинские власти не просто бездействовали, а активно препятствовали расследованию и поиску виновных, израильские спецслужбы взяли дело в свои руки. Бывший посол Израиля в Аргентине в 2014 году заявил: «Большей части тех, кто несёт за это ответственность, уже нет в живых, и мы сделали это сами».