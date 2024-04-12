И даже Аргентина нанесла удар по Ирану… Спустя 30 лет! наш комментарий
Высший уголовный суд Аргентины признал Иран виновным во взрыве, совершенном в 1994 году у здания Аргентинского еврейского культурного центра. Иран как заказчик преступления против человечности, назван террористическим государством. Тридцать лет понадобилось аргентинскому правосудию, чтобы прийти к тем выводам, которые были ясны аргентинской разведке и израильским спецслужбам буквально сразу.
18 июля 1994 года террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный возле здания Аргентинского еврейского центра. Направленная взрывная волна разрушила здание, что привело к гибели 85 человек, больше трехсот были ранены.
О том, что с подачи Ирана теракт организовала «Хезболла», заявлял тогдашний глава аргентинской разведки СИДЕ Уго Ансорегги, но расследование продвигалось медленно, имелись признаки, что власти Аргентины его тормозят. Новый толчок дело получило в 20006 году, когда группа прокуроров прямо обвинила Иран в организации этого преступления. В причастности были заподозрены как бывшие, так и активные на тот момент иранские политики. Пятеро из них, в том числе бывший министр обороны, были даже объявлены в международный розыск.
В 2013 году снова все застопорилось. Президент Аргентины Кристина Киршнер и президент Ирана Махмуд Ахмадинежад договорились о прекращении розыска подозреваемых в теракте в обмен на поставки нефти за аргентинское зерно. Когда Альберто Нисман - один из прокуроров, ведших расследование, намеревался разоблачить эту сделку, за несколько часов до выступления его нашли мертвым в собственной ванной комнате. Позже будет официально заявлено, что прокурора убили.
В то время, как аргентинские власти не просто бездействовали, а активно препятствовали расследованию и поиску виновных, израильские спецслужбы взяли дело в свои руки. Бывший посол Израиля в Аргентине в 2014 году заявил: «Большей части тех, кто несёт за это ответственность, уже нет в живых, и мы сделали это сами».
И вот теперь, наконец, аргентинский суд публично огласил то, что было известно с самого начала: за убийствами стоял Иран. На него возложили ответственность и за другой теракт: взрыв возле израильского посольства в Аргентине 17 марта 1992 года, тогда погибло 29 человек.
Нынешнее безбожно запоздавшее решение имеет не только символическое значение. Оно открывает путь для родственников жертв выступить с исками к Ирану о компенсациях. К сожалению, нельзя не отметить, что в политике Ирана по поддержке террористических группировок за рубежом за прошедшие три десятилетия мало что изменилось. Разве что они стали еще более вооруженными и наглыми, о чем свидетельствует нынешний беспрецедентно острый кризис на Ближнем Востоке. Пока никому не известно, удастся ли его остановить на грани перехода в большую войну. Счет идет на часы.