Трамп предупреждает: Третья мировая на пороге

То, что происходит с Израилем, может закончиться мировой войной. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая в пятницу на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида по завершении встречи со спикером Палаты представителей Конгресса однопартийцем Майком Джонсоном.

Бывший американский президент вновь заявил, что действия Байдена могут привести к мировой войне.

"До 5 ноября (дата проведения следующих выборов президента США – ред.) осталось чуть меньше семи месяцев. Но это целая вечность, когда люди некомпетентны.

У нас есть президент, который двух слов связать не может. У нас есть президент, который не может найти выход со сцены. У нас есть президент, который не понимает, что он, черт возьми, делает", - подчеркнул он.