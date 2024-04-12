Трамп: Если бы я был президентом, у Ирана не было бы денег

Если бы я был президентом, у Ирана и в мыслях не было бы атаковать Израиль. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в пятницу на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида по завершении встречи со спикером Палаты представителей Конгресса однопартийцем Майком Джонсоном.

«Иран был бы не в том положении, чтобы нападать. У них не было бы денег, они были бы на мели», - пояснил экс-президент США.

Вопрос о том, были ли у него контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, экс-президент США оставил без ответа и добавил, что «по мнению президента Байдена, нападения неизбежно».

«Это очень опасный период для нашей страны, и главная причина этого заключается в том, что у нас абсолютно некомпетентный президент», - заявил Трамп.