Заявление Минобороны Азербайджана: Армянские военные открыли огонь
Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 13 апреля приблизительно в 08:30 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.
Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.