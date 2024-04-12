В Евросоюзе считают, что сейчас самое время установить мир между Баку и Ереваном

Председатель комитета по политике и безопасности Европейского Союза Дельфин Пронк заявила, что настало время предпринять конкретные шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом Пронк написала в соцсети Х.

Поблагодарив помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева «за экскурс по актуальным вызовам», Пронк заявила, что «пришло время предпринять конкретные шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия».

Пронк также сказала, что Евросоюз является самым большим сторонником Азербайджана в деле разминирования.

«Подготавливая женскую команду по разминированию, ЕС помогает повысить роль женщин в обеспечении безопасности. Пришло время предпринять конкретные шаги для мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия», - сказала Пронк.