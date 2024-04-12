И канадцам советуют не ездить в Израиль

«Учитывая повышенный риск нападений на территорию Израиля, ситуация с безопасностью в регионе остается чрезвычайно нестабильной и может обостриться без предварительного уведомления, — написала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в соцсети X. — Мы повысили уровень риска и рекомендуем избегать любых поездок в Израиль и на Западный берег. Канадским гражданам в Израиле следует подумать об отъезде».

Канада ужесточила предостережение по поводу поездок своих граждан в Израиль.

Ранее Германия призвала своих граждан, находящихся в Иране, как можно скорее покинуть эту страну в связи с возможностью «внезапной эскалации между Израилем и Ираном».

Телеканал Al Jazeera сообщил, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ также попросили своих граждан как можно скорее покинуть Израиль.

Авиакомпания Austrian Airlines объявила о приостановке полетов из Вены в Тегеран до следующего четверга, 18 апреля, в ответ на «эскалацию ситуации в регионе». Заявление было сделано после призыва МИД Австрии к гражданам покинуть Иран.

12 апреля немецкая авиакомпания Lufthansa также объявила о продлении отмены рейсов в Тегеран до 18 апреля «из соображений безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке».