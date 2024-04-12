Армянские военные снова попали в ДТП: есть раненые
Военный КамАЗ в Гегаркуникской области Армении попал в аварию. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщили армянские СМИ.
В Минобороны Армении заявили, что в результате ДТП двое военнослужащих получили легкие травмы, их жизнь вне опасности.
Отметим, что это второе ДТП с участием армянских военных. Накануне грузовик «Урал» оборонного ведомства Армении съехал с проезжей части и упал в овраг. Погибли четверо военных, еще 20 ранены.
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