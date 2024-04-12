Зурабишвили призывает усилить контроль за въезжающими в Грузию россиянами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что россияне, въезжающие в страну, не контролируются, и призвала власти заняться этим вопросом.

«Нам не стоит забывать, что в эту страну въехало много русских, которые никак не контролируются. ...Я не говорю, что все русские, которые находятся тут, являются врагами страны или агентами, либо кем-то еще другим, однако это как-то должно контролироваться. Это нам создает необходимость быть очень осторожными», - сказала Зурабишвили в интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli.

Россияне стали массово прибывать в Грузию с 2022 года, после вторжения РФ в Украину. Оппоненты грузинских властей, а также президент страны не раз требовали ужесточения правил пребывания россиян в Грузии.