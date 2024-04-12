Записал: Ага Гасымлы, собкор 11:30

Иран нанесет удар по территории Израиля, но не со своей территории, а скорее всего силами «Хезболлы» из Ливана. Потому, что любой удар по объектам в Израиле, нанесенный непосредственно из Ирана, обернется войной с США и Израилем, в которой правящий режим в Тегеране будет уничтожен. Об этом в интервью haqqin.az сказал известный иранский политолог Реза Талаби, комментируя обещание Тегерана ответить Израилю за удар ЦАХАЛа по дипломатическому кварталу в Дамаске.

По мнению Талаби, в верхушке иранской власти, а также в армии, службе безопасности КСИР и среди высшего духовенства существуют разногласия в вопросе о том, как именно ответить Израилю. «Тегеран в сложном положении, поскольку не может не ответить Израилю, ибо потеряет лицо внутри страны и в мире, - считает Талаби. – Во властных структурах Ирана есть сторонники как нанесения массированного ракетного удара баллистическими ракетами по «сионистскому образованию», так и те, кто предлагает ограничиться мелкой вылазкой посредством прокси в Ливане. Так, один из высших командиров КСИР, выслушав в мечети перед пятничной молитвой призывы радикалов разнести Израиль в пух и прах, ответил: «Тогда будьте готовы к тому, что на следующей пятничной молитве ракеты упадут на ваши головы. Вы этого хотите?».

По словам политолога, Иран попал в еще более неприятное положение, чем после обещания отомстить США и Израилю за ликвидацию генерала Касема Сулеймани. «За исключением фанатиков в силовых структурах и духовенстве, высшее руководство ИРИ прекрасно понимает: массированный удар по Израилю с территории Ирана приведет к катастрофическим для режима последствиям, - подчеркнул Талаби. - Иран знает, что у него нет достаточного военного потенциала, чтобы противостоять в войне Израилю, который, к тому же, получит военную поддержку США. Кроме прочего, целью ударов израильтян однозначно станут представители высшей власти Ирана, принимающие решения. Напомню, что принцип личной ответственности провозгласила в свое время администрация Дональда Трампа, когда аятоллы обещали в январе 2020 года «страшную месть» за ликвидацию Сулеймани. Как сообщал тогда телеканал CNN, за 40 минут до ударов по американским базам Иран направил властям Ирака устное предупреждение о времени атаки. Поле чего Ирак предупредил США о предстоящем ударе. То есть, Иран сделал все возможное, чтобы в результате «удара возмездия» не пострадал ни один американский солдат. Но поскольку договориться с Нетаньяху невозможно, приказ из Тегерана обстрелять Израиль получит руководство «Хезболлы» со всеми вытекающими для нее и ливанцев последствиями». Талаби не исключил также какие-то террористические акты в отношении израильских дипмиссий, авиакомпаний или других объектов в Европе.