В Куре ищут утонувших отца и дочь
Водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах задействованы в поисках двух утонувших в Куре. Об этом сообщили в МЧС.
Как сообщили в МЧС, поступила информация о том, что на территории села Наджафгулубейли Агджабединского района утонули два человека.
К поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
Ранее сообщалось, что в Куре утонули отец и его малолетняя дочь.