В Куре ищут утонувших отца и дочь

Водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах задействованы в поисках двух утонувших в Куре. Об этом сообщили в МЧС.

Как сообщили в МЧС, поступила информация о том, что на территории села Наджафгулубейли Агджабединского района утонули два человека.

К поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Ранее сообщалось, что в Куре утонули отец и его малолетняя дочь.