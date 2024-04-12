Токаева ждут в Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 15 апреля, посетит Армению, где проведет переговоры с руководством страны. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном», - говорится в сообщении.

После завершения программы визита Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

Напомним, 11-12 марта Токаев побывал в Азербайджане с государственным визитом.