Запорожская АЭС полностью остановилась

Утром 13 апреля реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС, находящейся под контролем России в оккупированной части Запорожской области Украины, была успешно переведена в состояние «холодного останова», сообщил «Росатом».

В российской госкорпорации утверждают, что радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остается стабильным и находится в пределах природных значений. Это подтверждает отсутствие каких-либо аномалий или аварийных ситуаций.

Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодного останова». Оно представляет собой безопасное состояние реактора, когда его заглушают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Wall Street Journal пишет, что на мартовской встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин сказал гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что Россия хочет вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор Запорожской АЭС. Как отмечает издание, в истории еще не было случая, чтобы одна страна захватила и эксплуатировала действующую АЭС другой страны.

По данным издания, чтобы перезапустить станцию, России нужно будет привлечь многочисленных специалистов извне, поскольку Запорожская АЭС не является станцией «советского типа» — она работает частично на западных системах управления и американском ядерном топливе.