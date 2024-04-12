У американцев нет «запасного плана»

Вашингтонская администрация не выработала «запасного плана» действий на случай провала очередного раунда переговоров Израиля с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wahington Post.

По данным издания, на фоне «нарастающей тревоги» по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке Белому дому и другим посредникам остается лишь надеяться на новые попытки переговоров между еврейским государством и ХАМАС в случае провала очередного их раунда, так как у них «отсутствует запасной план». Без прекращения огня невозможно продвижение по вопросам достижения долгосрочного мира в секторе Газа и создание независимого палестинского государства в обмен на окончательную нормализацию отношений между Израилем и его ближневосточными соседями, заявили газете пожелавшие остаться анонимными официальные лица в США и арабских странах.