Казахстан ждет «прочного мира» между Баку и Ереваном

Казахстан поддерживает любые усилия для установления долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией, поскольку это отвечает интересам Астаны. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в интервью Арменпресс в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван.

«Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона», - сказал президент Казахстана.

По словам Токаева, «мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами».

Токаев заметил, что Казахстан сохраняет свою принципиальную приверженность нормам и принципам международного права, воплощенным в Уставе ООН: «В этом контексте центральная роль ООН в международных делах и сохранении мира и стабильности остается для Казахстана безальтернативной».