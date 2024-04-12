Резня в торговом центре в Сиднее: шесть погибших

В торговом центре Сиднея несколько человек получили ножевые ранения, один человек был застрелен, сообщает AP. Есть информация о шести погибших.

Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, другие подробности не приводятся.

Одна из очевидцев рассказала The Sydney Morning Herald, что видела «парня с ножом в толстовке с капюшоном, преследующего людей». Другая свидетельница ЧП заявила, что на место инцидента прибыли «десятки, если не сотни полицейских».