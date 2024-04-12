Резня в торговом центре в Сиднее: шесть погибших
В торговом центре Сиднея несколько человек получили ножевые ранения, один человек был застрелен, сообщает AP. Есть информация о шести погибших.
Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, другие подробности не приводятся.
Одна из очевидцев рассказала The Sydney Morning Herald, что видела «парня с ножом в толстовке с капюшоном, преследующего людей». Другая свидетельница ЧП заявила, что на место инцидента прибыли «десятки, если не сотни полицейских».
Спустя некоторое время полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила в Facebook, что преступник, устроивший резню в торговом центре, ликвидирован.
Израильские СМИ пишут, что нападение произошло рядом с израильским рестораном, сейчас полиция устанавливает, есть ли связь происходящего в Израиле с инцидентом в Сиднее.