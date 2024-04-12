Главком Украины заявил о резком обострении ситуации на фронте

По его словам, которые приводят украинские СМИ, это связано со значительной активизацией наступательных действий россиян.

«Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха», - признает генерал-полковник.

Сырский отправился в зону боевых действий, заслушал выводы о характере действий россиян. Были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.