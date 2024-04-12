Китай против вооружения Украины

Войну в Украине лучше закончить путем переговоров, а не оружием, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан на заседании Совбеза ООН.

«Продолжение поставок оружия на поле боя лишь усугубит риск обострения кризиса и не будет способствовать охлаждению ситуации и достижению прекращения огня. Лучше закончить войну путем переговоров, чем оружием», - сказал китайский чиновник, слова которого приводят украинские СМИ.

Он призвал все заинтересованные стороны активизировать дипломатические усилия по прекращению огня и боевых действий. По его словам, Китай «не предоставил ни одной из сторон смертоносного оружия».

Заместитель постпреда Китая отметил, что Пекин выступает за своевременный созыв международной конференции, одобренной Россией и Украиной, с равным участием всех сторон, для обсуждения всех вариантов мира на справедливой основе.