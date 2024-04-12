Нидерланды закроют свое посольство в Иране

Нидерланды закроют свое посольство в Тегеране в воскресенье в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов со ссылкой на рост напряженности в отношениях между Ираном и Израилем.

«Посольство Нидерландов в Тегеране и генеральное консульство в Эрбиле будут закрыты для посещения в воскресенье из соображений предосторожности. Министерство иностранных дел приняло это решение в ответ на растущую напряженность в отношениях между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в воскресенье будет принято решение, откроется ли посольство в понедельник.