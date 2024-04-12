Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:48

В минувшую пятницу стоимость золота продолжала расти, обновив исторический максимум в 2 400 долларов за тройскую унцию. Похоже, наблюдавшемуся некоторое время процессу глобализации приходит конец, хотя контуры наступающей фрагментации видны еще недостаточно четко. Атмосфера неопределенности царит везде и во всем, что толкает людей на поиск более надежных способов хранения капиталов. И, как это было всегда, ничего, кроме золота, они не придумали.

Главными причинами роста мировых цен на благородный металл экономисты называют золотую лихорадку среди центробанков развивающихся стран, не затихающий конфликт на Ближнем Востоке, падение фондового рынка и рынка недвижимости Китая, а также предполагаемое снижения во второй половине года ключевой ставки в США, о чем уже открыто говорит президент страны Джо Байден. Геополитическая ситуация меняется с ураганной скоростью. Центробанки Китая, Турции, Индии и других развивающихся стран активно скупают золото. Примеры арестов многомиллиардных активов России и Ирана являются мощным стимулом для такого рода инвестиций. А напряженность в американо-китайских отношениях – это дополнительный толчок для КНР, чей Центробанк семнадцатый месяц подряд наращивает свои золотые резервы. Важное значение имеют ближневосточный конфликт, на фоне которого золото вновь подтверждает репутацию классического инструмента для страхования геополитических рисков, а также реакция на падение рынка недвижимости в КНР, из-за чего китайцы активно скупают золото в качестве альтернативной инвестиции.

Ну и, наконец, ожидаемый во втором полугодии переход к снижению ключевой ставки ФРС. Дело в том, что при таком развитии событий доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые, как и золото, воспринимают в качестве актива-убежища, упадет, а потому часть инвесторов переключится на золото. По мнению экспертов, цена на золото может уже в этом году превысить 2 600 долларов за тройскую унцию. На данный момент рост международной напряженности положительно сказывается на котировках золота. Так, по итогам первого квартала текущего года оно уже подорожало на 8 процентов. Что, в свою очередь, напрямую связано с динамикой колебаний стоимости доллара. Вот и на сей раз рост мировых цен на золото вызвал удешевление американской валюты. Как известно, инвесторы традиционно рассматривают золото и доллар как «тихие гавани». Естественно, что они предпочитают хранить свои капиталы там, где эти капиталы приносят максимальную прибыль. Таким образом, падение доллара вызывает переток средств в золото, а падение цен на золото, наоборот, усиливает доллар. Так что в некотором смысле обе «тихие гавани» являются конкурентами.

Отметим в этой связи, что на инвестиционную привлекательность доллара негативно влияет также бюджетный дефицит США. В списке стран, активно избавляющихся от долларовой массы и скупающих золото, числятся как стратегические противники США, так и их союзники. В минувшем году больше всего золота купил Китай – 225 тонн. Далее по списку идут Польша (30 тонн), Сингапур (77), Ливия (30), Чехия (19), Индия (16) и Ирак (12 тонн). Как свидетельствует статистика, за последний год стоимость золота на мировом рынке выросла почти на 15 процентов. При этом на фоне санкций, применяемых Западом по отношению к России, ажиотаж вызвали закупки центробанков ряда государств, решивших переключиться с долларов и евро на золото. В 2022 году они установили своеобразный рекорд, скупив 1 082 тонны «желтого металла». Правда, в 2023 году объем закупок снизился до 1 037 тонн. Но это все равно вдвое больше, чем в среднем за год за все предыдущее десятилетие.