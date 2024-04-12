Крупная авиакомпания приостановила полеты над Ираном

Австралийская авиакомпания Qantas временно приостановила полеты через воздушное пространство Ирана, изменив маршрут своих рейсов из Перта в Лондон. Об этом сообщил представитель авиакомпании телеканалу SBS.

«Мы временно изменяем маршруты полетов для наших рейсов из Перта в Лондон в связи с ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока», - отметил он.

Представитель Qantas добавил, что рейс в Лондон, маршрут которого ранее пролегал через Иран, будет в ближайшее время осуществляться с технической посадкой в Сингапуре.

Ранее германская Lufthansa сообщила о приостановке полетов в Тегеран и обратно до 18 апреля.