Сильные взрывы прогремели в оккупированном украинском городе Луганск днем 13 апреля, сообщили украинские СМИ.

Местные жители пишут о минимум двух мощных взрывах. Предположительно возник пожар, сопровождающийся сильным задымлением, потому что после взрывов над городом появился столб дыма.

Россияне в соцсетях обвинили Украину в якобы ракетном ударе по окрестностям города. Местные паблики пишут о возможном «прилете» по машиностроительному заводу, который, как пишут украинские СМИ, россияне используют в военных целях.