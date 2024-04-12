В администрации Эрдогана опровергли: Израилю ничего не передавали

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг появившиеся ранее в некоторых соцсетях сообщения о якобы переданных Израилю данных об Иране, собранных турецкой радиолокационной станцией.

«Утверждения, касающиеся радиолокационной базы Кюреджик в Малатье, появившиеся в некоторых аккаунтах в социальных сетях после заявлений Ирана в отношении Израиля, не соответствуют действительности. Радиолокационная база Кюреджик создана исключительно для нашей национальной безопасности и работает для защиты людей, территорий и сил стран-союзников НАТО», - говорится в заявлении центра в X (ранее Twitter).

Ведомство отметило, что «информация, полученная от этой радиолокационной станции, передается союзникам и используется для защиты альянса в рамках существующих процедур НАТО». «Невозможно передавать данные радиолокатора странам, не являющимся союзниками по НАТО, например, Израилю», - указал центр.