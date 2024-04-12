Иранцы захватили связанный с Израилем корабль видео; обновлено 14:50
Иранский Корпус стражей исламской революции захватил коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе, сообщает агентство IRNA.
Контейнеровоз был захвачен спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС КСИР) в ходе операции, проведенной с помощью вертолета в районе Ормузского пролива, отметило агентство. Оно указало, что связанное с Израилем судно доставлено в территориальные воды Ирана. Агентство также подтвердило, что судном управляет компания Zodiac, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.
Как следует из данных сервиса MarineTraffic, контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении вечером 12 апреля. Тогда оно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая.
April 13, 2024
* * * 14:30
Британское агентство торгового судоходства (UKMTO) сообщает, что неизвестные боевики в районе Ормузского пролива захватили судно, использовав для этого вертолет. Об этом пишет NEWSru.co.il.
Инцидент произошел примерно в 90 км к северо-востоку от Фуджейры, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник в службах безопасности на Ближнем Востоке утверждает, что за этим нападением стоит Иран. По данным саудовских источников, это судно MSC ARIES, который ходит под португальским флагом и направлялось в Индию.
По данным AP, судно частично принадлежит компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.