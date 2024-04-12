Иранский Корпус стражей исламской революции захватил коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе, сообщает агентство IRNA.

Контейнеровоз был захвачен спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС КСИР) в ходе операции, проведенной с помощью вертолета в районе Ормузского пролива, отметило агентство. Оно указало, что связанное с Израилем судно доставлено в территориальные воды Ирана. Агентство также подтвердило, что судном управляет компания Zodiac, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Как следует из данных сервиса MarineTraffic, контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении вечером 12 апреля. Тогда оно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая.