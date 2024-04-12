Вслед за золотом резко дорожает и медь

Цены на медь активно росли в пятницу, обновляя максимумы с июня 2022 года, на фоне оптимистичных прогнозов спроса в Китае, передает Интерфакс.

Майские фьючерсы на медь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в пятницу выросли на 1,9% и достигли $4,3335 за фунт.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена меди по итогам сессии в четверг составила $9,342 тыс. за тонну.

В пятницу сообщалось, что импорт необработанной меди в Китай в марте подскочил на 16% - до 474 тыс. тонн. Кроме того, оптимизм инвесторов поддерживают сильные данные о деловой активности в китайском промсекторе.

Отметим, что в минувшую пятницу стоимость золота обновила исторический максимум в 2 400 долларов за тройскую унцию.