Благодаря оперативным мерам, предпринятым подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар на проспекте Бабека в Баку в короткие сроки был полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС.

* * * 14:45

На проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку горит торговый объект. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время идет работа по тушению пожара.