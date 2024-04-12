В МВД России проверяют скандал с кыргызским дипломатом

В Министерстве внутренних дел РФ начали служебную проверку в отношении сотрудников полиции Москвы из-за жалобы супруги сотрудника посольства Кыргызстана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Представитель МВД РФ рассказала, что 8 апреля полицейские проводили «профилактический обход» жилого сектора Москвы. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице «категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность». Она сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Кыргызстана

Волк утверждает, что во время общения с женщиной полицейские не входили в квартиру и не оказывали физического и психологического воздействия. По ее словам, у полицейских не было данных, что в этой квартире живет семья дипломатического работника.

Ранее появилась информация, что в Москве силовики вломились в квартиру к кыргызскому дипломату, взломав дверь, начали требовать предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет. МИД Кыргызстана вручил ноту МИД России в связи с инцидентом. Кыргызская сторона требует тщательного разбирательства и привлечения к ответственности виновных. Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что по этому поводу в консульском департаменте ведомства состоялась встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. Ведомство подчеркнуло, что инцидент требует тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в кратчайшие сроки. В свою очередь Бурьев выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что МИД России получил официальную ноту протеста. По его словам, ведется проверка, об итогах которой сообщат властям Кыргызстана.