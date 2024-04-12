Израиль предупредил Иран о последствиях

«Иран столкнется с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности [в обороне]. Мы также готовы ответить», - сказал Хагари.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские военные «повысили готовность к защите Израиля от дальнейшей иранской агрессии». «Армия готова ко всем возможным сценариям [развития событий] и сделает необходимые шаги вместе с союзниками для защиты народа Израиля», - заверил он.

По словам Хагари, Иран «финансирует, обучает и вооружает своих террористических сателлитов» на Ближнем Востоке и за его пределами: «Поддерживаемое Ираном движение ХАМАС начало эту войну 7 октября. Поддерживаемая Ираном партия «Хезболлах» расширила эту войну 8 октября, а с тех пор поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке и Сирии, а также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене превратили это в глобальный конфликт».