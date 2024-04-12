Что за тайные переговоры ведут США и Венесуэла?

Прошедшая в Мехико тайная встреча представителей Венесуэлы и США была посвящена анализу договоренностей по отмене санкций, которые не были выполнены Вашингтоном. Об этом заявил спикер венесуэльского парламента Хорхе Родригес на своей странице в соцсети Х.

Накануне Bloomberg сообщило, что высокопоставленные чиновники двух стран 9 апреля провели тайную встречу в столице Мексики с целью обсуждения условий проведения выборов в Венесуэле. «Американские чиновники тайно встретились на этой неделе с членами администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы поддержать его участие в переговорах по демократическим реформам», — говорилось в сообщении издания. Во встрече приняли участие представители администрации президента США Джо Байдена и правительства Венесуэлы, в том числе Дэниел Эриксон из Совета национальной безопасности США и «главный переговорщик» Мадуро Хорхе Родригес.

В венесуэльском парламенте удивились, что информация о переговорах попала в СМИ. В связи с этим в Каракасе решили дать официальное объявление. «На этой встрече мы рассмотрели то, что было согласовано в ходе диалога в Дохе (столица Катара) между обеими делегациями по вопросам иммиграции и отмены санкций. Исходя из договоренностей в Дохе, отмечаем невыполнение североамериканской администрацией согласованного графика снятия санкций», — говорится в заявлении, которое опубликовал Родригес.