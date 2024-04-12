Российский регион отказался от парада на 9 Мая

В Псковской области РФ не будут проводить парад на 9 Мая, сообщил губернатор Михаил Ведерникoв.

По его словам, решение было принято с учетом позиции силовиков. «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах»,— написал господин Ведерников в Telegram.

В 2023 году в Псковской области тоже не было парада на 9 Мая.